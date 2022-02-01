01 Şubat 2022, Salı
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Günlüğü 100 bin TL’lik odadan algı çalışması! Hedef gösterdiği Nevzat Kanlı isyan etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, günlüğü 100 bin lira olan boğaz manzaralı otel odasından çektiği video ile yeni bir algı çalışması başlattı. Bazı sosyal medya hesaplarının AK Parti ile alakalı olduğunu iddia etti, bunlarla ilgili isimler açıkladı. İşte onlardan biri de Nevzat Kanlı'ydı. Twitter kullanmayı dahi bilmeyen Kanlı'nın torun sahibi yaşlı bir adam olduğu ortaya çıktı.