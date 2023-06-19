19 Haziran 2023, Pazartesi
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Gemi batmadan 7 saat hareketsiz kaldı! Yunanistan felaketi izledi mi?
Yunanistan'da batan ve 78 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ve yüzlerce göçmenin de kayıp olduğu faciayla ilgili yeni kayıtlar ortaya çıktı. Gemi takip izleme programının kayıtlarına göre göçmenleri taşıyan tekne, Yunan makamlarının beyanının aksine göre batmadan önce 7 saat hareketsiz kaldı. A Haber muhabiri İlhan Tahsin Gümülcine'den detayları aktardı.