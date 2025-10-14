14 Ekim 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Gazze’de tarihi ateşkes! ABD Başkanı zirvede Başkan Erdoğan’ı böyle karşıladı: Onu Seviyorum | A Haber’de çarpıcı analiz: Trump bölgede Türkiye’nin gücünün farkında
Gazze’de tarihi ateşkes! ABD Başkanı zirvede Başkan Erdoğan’ı böyle karşıladı: Onu Seviyorum | A Haber’de çarpıcı analiz: Trump bölgede Türkiye’nin gücünün farkında

Gazze’de tarihi ateşkes! ABD Başkanı zirvede Başkan Erdoğan’ı böyle karşıladı: Onu Seviyorum | A Haber’de çarpıcı analiz: Trump bölgede Türkiye’nin gücünün farkında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.10.2025 01:58
Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim 2023'ten bu yana uyguladığı soykırım, 9 Ekim'de yapılan ve Başkan Erdoğan'ın büyük katkıları ile diğer ülkelerin desteğiyle sağlanan ateşkes anlaşmasıyla sona erdi. Başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump ve diğer dünya ülkeleri liderleri, Mısır'da barış müzakereleri için bir araya gelerek Gazze için tarihi niyet belgesini imzaladı. Tarihi zirvede sürekli Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözlerle bahseden Trump, Başkan Erdoğan'ın bölgede kilit rol üstlendiğini vurguladı. A Haber ekranlarına konuk olan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tolga Sakman, Donald Trump'ın Başkan Erdoğan'ın bölgede etkin bir lider olduğunu bilerek, Türkiye'nin gücünün farkında olduğunu bilerek adımlar attığının altını çizdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazze’de tarihi ateşkes! ABD Başkanı zirvede Başkan Erdoğan’ı böyle karşıladı: Onu Seviyorum | A Haber’de çarpıcı analiz: Trump bölgede Türkiye’nin gücünün farkında
Trump Türkiye’nin gücünün farkında
"Trump Türkiye’nin gücünün farkında"
Erdoğan diplomatik süreçlerde fark yaratıyor
"Erdoğan diplomatik süreçlerde fark yaratıyor"
Trump’tan Başkan Erdoğan’a teşekkür!
Trump'tan Başkan Erdoğan'a teşekkür!
Gazze için tarihi Niyet Belgesi imzalandı!
Gazze için tarihi Niyet Belgesi imzalandı!
Başkan Erdoğan’dan Meloni’ye sigara göndermesi!
Başkan Erdoğan'dan Meloni'ye sigara göndermesi!
Başkan Erdoğan ile Trump Mısır’da bir araya geldi!
Başkan Erdoğan ile Trump Mısır'da bir araya geldi!
Başkan Erdoğan karşı çıktı! Netanyahu Mısır’a gidemedi
Başkan Erdoğan karşı çıktı! Netanyahu Mısır’a gidemedi
Gazze zirvesi öncesi diplomasi trafiği!
Gazze zirvesi öncesi diplomasi trafiği!
Gazze zirvesi öncesi diplomasi trafiği
Gazze zirvesi öncesi diplomasi trafiği
Başkan Erdoğan’ın uçağı pisti neden pas geçti?
Başkan Erdoğan’ın uçağı pisti neden pas geçti?
Trump’tan katil Netanyahu’ya: Çok iyi iş çıkardın
Trump’tan katil Netanyahu’ya: Çok iyi iş çıkardın
Başkan Erdoğan Mısır’da! Sisi böyle karşıladı
Başkan Erdoğan Mısır’da! Sisi böyle karşıladı
Daha Fazla Video Göster