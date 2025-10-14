Gazze’de tarihi ateşkes! ABD Başkanı zirvede Başkan Erdoğan’ı böyle karşıladı: Onu Seviyorum | A Haber’de çarpıcı analiz: Trump bölgede Türkiye’nin gücünün farkında

Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim 2023'ten bu yana uyguladığı soykırım, 9 Ekim'de yapılan ve Başkan Erdoğan'ın büyük katkıları ile diğer ülkelerin desteğiyle sağlanan ateşkes anlaşmasıyla sona erdi. Başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump ve diğer dünya ülkeleri liderleri, Mısır'da barış müzakereleri için bir araya gelerek Gazze için tarihi niyet belgesini imzaladı. Tarihi zirvede sürekli Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözlerle bahseden Trump, Başkan Erdoğan'ın bölgede kilit rol üstlendiğini vurguladı. A Haber ekranlarına konuk olan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tolga Sakman, Donald Trump'ın Başkan Erdoğan'ın bölgede etkin bir lider olduğunu bilerek, Türkiye'nin gücünün farkında olduğunu bilerek adımlar attığının altını çizdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN