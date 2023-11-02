Gazze'de 1 saat | Her 1 saatte 42 bomba atılıyor, 15 kişi ölüyor, 12 bina yıkılıyor

Gazze'de bir saatte neler oluyor? İnsani açıdan çok rahatsız edici olan bu istatistik aslında orada nasıl bir insani dramın da yaşandığını ortaya koyuyor. İşgalci İsrail Terör Örgütü 1 saat içinde çocukların ve bebeklerin kadınların yaşamlarını sürdüğü Gazze’ye 42 bomba atıyor. 12 bina yerle bir ediliyor. 6'sı çocuk 15 Filistinli hayatını kaybediyor, 35'i de yaralanıyor.

GAZZE'DE BOMBALAR ALTINDA 27. GÜN

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