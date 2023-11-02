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Gazze'de 1 saat | Her 1 saatte 42 bomba atılıyor, 15 kişi ölüyor, 12 bina yıkılıyor

A Haber
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Giriş: 02.11.2023 17:18
Güncelleme:02.11.2023 17:18
Gazze'de bir saatte neler oluyor? İnsani açıdan çok rahatsız edici olan bu istatistik aslında orada nasıl bir insani dramın da yaşandığını ortaya koyuyor. İşgalci İsrail Terör Örgütü 1 saat içinde çocukların ve bebeklerin kadınların yaşamlarını sürdüğü Gazze’ye 42 bomba atıyor. 12 bina yerle bir ediliyor. 6'sı çocuk 15 Filistinli hayatını kaybediyor, 35'i de yaralanıyor.

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