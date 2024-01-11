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Gaziantep'i Akdeniz'e bağlayacak proje! Amanos Tüneli Projesi'nin ihalesi yapıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.01.2024 14:56
Gaziantep'i Akdeniz'e bağlayacak Amanos Tünel Projesi'nde ihale süreci tamamlandı. Detayları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.
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