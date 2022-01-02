FOX TV'de "satanizm ve paganizm" propagandası! Türkiye bu skandala karşı ne yapmalı?

ABD merkezli yayın kuruluşu FOX TV, Türk toplumunun manevi ve milli değerlerini hedef almayı sürdürüyor. Son olarak FOX Tv'de ekranlara gelen "Maske Kimsin Sen?" programı bardağı taşıran son damla oldu. Satanizm ve paganizm içerikli yayın gençlerin ve çocukların zihinlerini hedef aldı. Bu önemli meseleyi A Haber'de yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programında yorumlayan Avukat Abdullah Kiştin, "Küreselleşen dünyada, yeni bir din anlayışını topluma empoze etmeye yönelik projelerden bir tanesi" dedi. Kiştin, devletin ve RTÜK'ün yapması gerekenleri ve çözüm önerisi tek tek açıkladı.

Avukat Abdullah Kiştin'in açıklamaları şu şekilde;

"YENİ BİR DİN EMPOZE EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR"

Bu konu aslında küreselleşen dünyada yeni bir din anlayışını empoze etmeye yönelik projelerden bir tanesidir. Satanizm ve paganizm akımları tek tanrılı dinlerin karşısında oluşturulmuş daha önce de var olan tek tanrılı dinlerin ortaya çıkmasındaki süreçte de yine bunların karşısına çıkarılmaya çalışılan bir akım haline dönüştürülmeye çalıştırılmaktadır. Bu süreçler hukuki tedbirlerle ne kadar önlenebilse de bu konuda önemli olan devletin ilgili ve yetkili kurumlarının gerçekten önleyici, net tedbirler almasıyla ancak bu tarz bu projelerin toplum nezdinde itibar görmemesi sağlanmış olabilir.

TÜRKİYE NE YAPMALI?

Bu konuda da RTÜK'ün buna ilişkin uygulamaları var. Buna ilişkin daha önce almış olduğu kararlar var ancak böyle bir uygulamayı hayata geçirdiğiniz takdirde Türkiye'ye yönelik bir abluka var. Türkiye'de medya özgürlüğünün olmadığından bahsediliyor. İnsanların özgürce konuşmadığından bahsediliyor. Ve dolayısıyla bir takım projelerin medya yoluyla topluma aktarılması önünde devletin ve siyasi iktidarın engelleyici bir tutum sergilediği devamlı gündeme getiriliyor. Türkiye'ye yönelik içte ve dışta baskı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu konuyla ilgili bir medya düzenlemesinde buna ilişkin hükümler getirilebilir.

"BAKANLIK VE DİYANET HAREKETE GEÇMELİ..."

Ancak bu konu ile ilgili özellikle Milli Eğitim, Aile Bakanlığı'nın ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çok yönlü ve koordine içerisinde bir projeyi Türk toplumunun hayatında uygulamaya geçirmesi gerekir. Çünkü bu tür programlar gençlerimizi ciddi anlamda etkilemeye çalışmaktadır. Sübliminal mesajlar vererek şeytani bir takım akımları, sembolleri normalleştiren bir bir noktaya taşımaktadır.

"CİDDİ TEDBİR ALINMALI"

Toplumun milli ve manevi değerlerinin altını oymaktadır. Anayasa gereği Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili kurum ve kuruluşları aileyi, gençleri, çocukları korumayı amaçlayan her türlü tedbiri almak durumundadır. RTÜK'ün ciddi anlamda devreye girmesi ve ciddi tedbirler alması gerekir. O kanal ve programla ilgili yasaklayıcı tedbirleri hayta geçirmesi gerekir.





NELER YAŞANMIŞTI?

FOX TV'de "Maske Kimsin Sen" adlı programda pagan ve satanist ritüeller show adı altında açık açık işlenmişti.

7'den 70'e her yaşta izleyici grubunun televizyon başında olduğu saatte yayınlanan programda yapılan iğrençlikler sınır tanımadı.

Birbirinden iğrenç ve korkutucu maskeler takan katılımcılar sahnede şarkı söyleyip dans etti.