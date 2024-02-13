FETÖ'den ihraç edilenler mesleğe dönecek mi? Hakimler ve Savcılar Kurulu Danıştay'a itirazda bulundu

Danıştay 5. Dairesi FETÖ'den ihraç edilen 450 dava dosyasında karar verdi. Danıştay söz konusu eski hakim ve savcıların mesleğe dönüşüne karar verdi. Ancak Hakimler ve Savcılar Kurulu, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na itirazda bulundu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

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