Eski Türkiye’nin kara lekesi: Başörtüsü yasağı! Yasak nasıl kalktı?

Bundan tam 22 yıl önce, 27 Aralık 1999'da Yargıtay skandal bir karar aldı. Yargıtay 4. Hukuk dairesi; başörtüsünün, Yüksek Öğretim Kurumlarında serbest sayılan kıyafetler arasında düşünülemeyeceği kararını verdi. Türkiye'de sırf başörtüsü yüzünden inançlı kesim yıllarca zulme uğradı. Takvimler 30 Eylül 2013'ü gösterdiğinde AK Parti'nin açıkladığı 20 maddelik demokratikleşme paketi ile bu zulüm sona erdi. Cumhuriyet tarihinin kara bir lekesi olan kamuda başörtü yasağı tarihe gömüldü.

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