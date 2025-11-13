Eski ehliyeti olanlara kötü haber! Eski ehliyetliye hasar ödemesi yok!

13 Kasım 2025, Perşembe

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.11.2025 15:01
Eski ehliyetleri 15 liraya yenileme süreci bitti. 1 Kasım’dan itibaren ehliyetini yenilemek isteyenlerin ödemesi gereken ücret 7 bin 500 lira. Ancak asıl bedel bununla da sınırlı değil. Sigorta şirketlerinin de bu konuda önemli bir kararı var. Yeni dönemde eski ehliyet kullanılarak yapılan kazalarda kasko hasarı karşılamayacak. Eski belgeyi kullanan sürücü ehliyetsiz olarak kabul edilecek.
