Eski ehliyeti olanlara kötü haber! Eski ehliyetliye hasar ödemesi yok!

Eski ehliyetleri 15 liraya yenileme süreci bitti. 1 Kasım’dan itibaren ehliyetini yenilemek isteyenlerin ödemesi gereken ücret 7 bin 500 lira. Ancak asıl bedel bununla da sınırlı değil. Sigorta şirketlerinin de bu konuda önemli bir kararı var. Yeni dönemde eski ehliyet kullanılarak yapılan kazalarda kasko hasarı karşılamayacak. Eski belgeyi kullanan sürücü ehliyetsiz olarak kabul edilecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN