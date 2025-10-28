Erdoğan Altay tankı teslimat törenine katıldı: "Kelle koltukta savunma ekosistemi inşa ettik"

28 Ekim 2025, Salı

Giriş: 28.10.2025 19:06
Yerli ve milli imkanlarla üretilen Altay tankı, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi. Törende konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefine doğru kararlılıkla ilerlediklerini vurguladı. Erdoğan, “Artık takip eden değil, takip edilen bir devletiz” dedi. Dünyada yeni bir jeopolitik denklem kurulduğuna dikkat çeken Başkan Erdoğan, “Her alanda güçlü ve caydırıcı olmak zorundayız” ifadelerini kullandı.
