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Eczanelere tam kapanma düzenlemesi! Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı, kapalı mı? Çalışma saatleri...

DHA
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Giriş: 29.04.2021 13:38
Güncelleme:29.04.2021 13:38
Eczaneler sokağa çıkma yasağında açık mı, kapalı mı? Türkiye'de tam kapanma sürecine geçiliyor. 17 gün sürecek tam kapanma kapsamında, genelgede yayımlanan istisna yerler hariç tüm iş yerleri kapalı olacak. Bu gelişmelerin ardından gözler eczanelere çevrilmişti. Tam kapanmaya saatler kala eczanelerin çalışma saatlerinde düzenleme yapıldı. Peki, sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı, kapalı mı? Tam kapanmada eczanelerin çalışma saatleri nasıl olacak? İşte cevaplar...
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