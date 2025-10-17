17 Ekim 2025, Cuma
Don Vito operasyonun perde arakası! Kırmızı bültenle aranan Abdullah Alp Üstün BAE'de yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan "Don Vito" lakaplı "uyuşturucu baronu" Abdullah Alp Üstün ile kırmızı difüzyon mesajıyla uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü üyesi Hasan Lala'nın yakalandığını duyurdu. Operasyonun özel görüntülerine A Haber ulaşırken muhabirimiz Mehmet Karataş detayları aktardı.