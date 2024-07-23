23 Temmuz 2024, Salı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geldi. Görüşmeyi Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Fidan ve Güler'in bir araya geldiği bildirilen açıklamada görüşmenin içeriğine dair herhangi bir paylaşımda ise bulunulmadı.