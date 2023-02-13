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Depremde 6 tren raylara devrildi! İşte DEPREMİN YIKICI boyutu | Video İzle

A Haber
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Giriş: 13.02.2023 11:36
Gaziantep'te tren bakım istasyonunda park halinde bulunan 6 tren, deprem anında raydan çıkarak devrildi. A Haber muhabiri Vural Efecik son durumu bölgeden aktardı.
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