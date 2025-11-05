DEM Parti’den Bahçeli’ye Demirtaş teşekkürü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli komisyon üyelerinin İmralı'ya gidip Öcalan ile görüşmesinin "süreci güçleneceğini" belirterek "MHP böyle bir heyete katılmaya hazırdır." dedi. Grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçeli, Selahattin Demirtaş için "Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır." ifadelerini kullandı.

