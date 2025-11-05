05 Kasım 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları DEM Parti’den Bahçeli’ye Demirtaş teşekkürü
DEM Parti’den Bahçeli’ye Demirtaş teşekkürü

DEM Parti’den Bahçeli’ye Demirtaş teşekkürü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.11.2025 09:37
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli komisyon üyelerinin İmralı'ya gidip Öcalan ile görüşmesinin "süreci güçleneceğini" belirterek "MHP böyle bir heyete katılmaya hazırdır." dedi. Grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçeli, Selahattin Demirtaş için "Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır." ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
DEM Parti’den Bahçeli’ye Demirtaş teşekkürü
DEM Parti’den Bahçeli’ye Demirtaş teşekkürü
DEM Parti’den Bahçeli’ye Demirtaş teşekkürü
Babası ve oğlu ifade verecek
Babası ve oğlu ifade verecek
İşte 1998’de Siirt’te okuduğu şiir
İşte 1998'de Siirt’te okuduğu şiir
Burs-öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı!
Burs-öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı!
ABD-Rusya hattında nükleer restleşme
ABD-Rusya hattında nükleer restleşme
ABD askeri alanda gerçekten süper güç mü?
ABD askeri alanda gerçekten "süper güç" mü?
Lityum keşfiyle Nijerya’da güç dengesi değişti
"Lityum keşfiyle Nijerya’da güç dengesi değişti"
Afrika bölgesel rekabetin yeni güç odağı
“Afrika bölgesel rekabetin yeni güç odağı”
Bölgede en çok zulmü Müslümanlar gördü
"Bölgede en çok zulmü Müslümanlar gördü"
Türkiye’nin bekasının teminatı Cumhur İttifakı
"Türkiye'nin bekasının teminatı Cumhur İttifakı"
Kolonları çatlayan 3 binaya tahliye
Kolonları çatlayan 3 binaya tahliye
Süreç başlayalı 1 yıl oldu: Kazanan 86 milyon olacak
Süreç başlayalı 1 yıl oldu: "Kazanan 86 milyon olacak"
Daha Fazla Video Göster