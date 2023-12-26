Cizre’ye kadın eli değdi! Cizre’nin ilk kadın Kaymakamı

Şırnak'ın Cizre ilçesinin ilk kadın Kaymakamı olan Nazlı Demir, Cizre'yi güzelleştirmek için çalışmalarına devam ediyor. Yöre halkı tarafından da benimsenen Demir'in çalışmaları takdir topluyor.

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