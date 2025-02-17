CHP’nin şaibeli kurultayı iptal edilir mi?

CHP'de adaylık başvuruları bugün başlıyor. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Müderrisoğlu, “Ekrem İmamoğlu isminin çok özel bir proje olarak ve hazırlanmış olarak ve üzerine yatırım yapılmış bir isim olarak zaten yedeklendiğini ve şimdi sahnede parlatıldığını işaret ediyor.” ifadelerini kullandı.

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