24 Ekim 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları CHP'de tarihi dava başladı: Gözler mahkemenin kararında!
CHP’de tarihi dava başladı: Gözler mahkemenin kararında!

CHP'de tarihi dava başladı: Gözler mahkemenin kararında!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.10.2025 10:37
Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi geleceğini yeniden şekillendirme potansiyeli taşıyan kritik "şaibeli kurultay" davası, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde başladı. Saat 10:10 itibarıyla başlayan duruşmada mahkemenin vereceği karar, başta eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve mevcut Genel Başkan Özgür Özel olmak üzere tüm parti kademeleri tarafından yakından takip ediliyor. Mahkemeden "mutlak butlan", davanın reddi ya da ertelenmesi yönünde üç temel karardan birinin çıkması bekleniyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’de tarihi dava başladı: Gözler mahkemenin kararında!
CHP’de tarihi dava başladı!
CHP'de tarihi dava başladı!
İzmir Foça’yı sel vurdu! AFAD Başkanı A Haber’de
İzmir Foça'yı sel vurdu! AFAD Başkanı A Haber'de
CHP’de gözler mahkemede!
CHP'de gözler mahkemede!
CHP’nin şaibeli kurultay davası bugün!
CHP'nin şaibeli kurultay davası bugün!
Casusluk soruşturması! Merdan Yanardağ gözaltında
Casusluk soruşturması! Merdan Yanardağ gözaltında
Yeni savaş alarmı: ABD-Venezuela: A Haber Washington’dan aktardı
Yeni savaş alarmı: ABD-Venezuela: A Haber Washington'dan aktardı
Yapay altın çıkarılabilir mi? A Haber’de çarpıcı analiz
Yapay altın çıkarılabilir mi? A Haber’de çarpıcı analiz
Altında yükseliş trendi 2027’de de sürecek mi?
Altında yükseliş trendi 2027’de de sürecek mi?
İrem Helvacıoğlu ölümden böyle döndü
İrem Helvacıoğlu ölümden böyle döndü
A Haber’in milli duruşu İsrail’in planlarını bozdu
"A Haber’in milli duruşu İsrail’in planlarını bozdu"
ABD Başkanı Trump’tan İsrail’e ilhak tepkisi: Gazze’ye gideceğim!
ABD Başkanı Trump'tan İsrail'e ilhak tepkisi: Gazze'ye gideceğim!
500 bin sosyal konut projesi’nde geri sayım!
500 bin sosyal konut projesi'nde geri sayım!
Daha Fazla Video Göster