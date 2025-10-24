CHP’de tarihi dava başladı: Gözler mahkemenin kararında!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi geleceğini yeniden şekillendirme potansiyeli taşıyan kritik "şaibeli kurultay" davası, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde başladı. Saat 10:10 itibarıyla başlayan duruşmada mahkemenin vereceği karar, başta eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve mevcut Genel Başkan Özgür Özel olmak üzere tüm parti kademeleri tarafından yakından takip ediliyor. Mahkemeden "mutlak butlan", davanın reddi ya da ertelenmesi yönünde üç temel karardan birinin çıkması bekleniyor.

