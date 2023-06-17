CHP’de koltuk savaşı mı başladı?

Cumhuriyet Halk Partisinde parti içi tartışmalar devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun "mücadeleye devam" mesajının ardından, başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere CHP’li bazı isimlerden "değişim" çağrısı geldi. CHP’de seçim sonuçlarını değerlendirmek yerine koltuk savaşı başlamış oldu.