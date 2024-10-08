08 Ekim 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Cenaze namazını kıldıran imam Sıla bebekten helallik istedi: Koruyamadık seni, affet bizi!
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde cinsel istismara ve şiddete maruz kalan Sıla bebeğin vefatının ardından cenaze töreni düzenlendi. Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi’nde kılınan cenaze namazında, imam duygusal bir konuşma yaparak Sıla’dan helallik istedi. Imam, “Normalde cenazeden helallik isteriz, ancak bu çok farklı bir cenaze. Yüreğimizi dağlayan bir acı. Bu yüzden yavrumuz Sıla’dan hepimiz adına helallik isteyeceğim. Sevgili Sıla bebeğimiz, bizleri affet, seni koruyamadık. İnşallah senin için döktüğümüz gözyaşları, merhameti ve duyarlılığı artırarak yeni bir başlangıcın vesilesi olur. Allah hepimizin taksiratlarını affetsin” ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından cenaze namazı kılındı.