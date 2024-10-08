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Cenaze namazını kıldıran imam Sıla bebekten helallik istedi: Koruyamadık seni, affet bizi!

Cenaze namazını kıldıran imam Sıla bebekten helallik istedi: Koruyamadık seni, affet bizi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.10.2024 18:26
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde cinsel istismara ve şiddete maruz kalan Sıla bebeğin vefatının ardından cenaze töreni düzenlendi. Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi’nde kılınan cenaze namazında, imam duygusal bir konuşma yaparak Sıla’dan helallik istedi. Imam, “Normalde cenazeden helallik isteriz, ancak bu çok farklı bir cenaze. Yüreğimizi dağlayan bir acı. Bu yüzden yavrumuz Sıla’dan hepimiz adına helallik isteyeceğim. Sevgili Sıla bebeğimiz, bizleri affet, seni koruyamadık. İnşallah senin için döktüğümüz gözyaşları, merhameti ve duyarlılığı artırarak yeni bir başlangıcın vesilesi olur. Allah hepimizin taksiratlarını affetsin” ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından cenaze namazı kılındı.
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Cenaze namazında imam Sıla bebekten helallik istedi!
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