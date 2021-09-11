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'Çarşaflı kadın' skandalına BBP Genel Başkanı Destici'den A Haber canlı yayınında tepki

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 11.09.2021 18:59
Güncelleme:11.09.2021 19:00
Balıkesir Edremit'te çarşaflı kadının zincire vurulması skandalıyla ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Büyük Birlik Partisi Mustafa Destici yaşananlara sert tepki gösterdi. Destici, "Öyle bir zihniyet var ki, son bir hafta 3 olay yaşadık. Bunlardan biri Sayın Akşenir'in İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetmesi. İkinci ise Yargıtay binasının açılışında Diyanet İşleri Başkanımızın dua ettiği olay. Ve son olarak baktığımızda Balıkesir Edremit'te yaşanan olay baktığımızda organizasyon belediye ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) tarafından desteklendiğini görüyoruz. Öncelikle bunu kınıyor ve reddediyorum gerçekten aşağılık bir hareket. Kurtuluş Savaşı'nda kanlarıyla, terleriyle canlarıyla mücadele eden Kara Fatmaların, Nene Hatunların, Halime Çavuşların üzerilerinin de hangi kıyafet vardı. Halen kadınımızın kılık ve kıyafeti üzerinden milletimizi birbirine düşürmeye çalışmayı asla kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

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