17 Ekim 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Can Holding'e ikinci dalga operasyon! 26 şüpheliye gözaltı kararı
Can Holding’e ikinci dalga operasyon! 26 şüpheliye gözaltı kararı

Can Holding'e ikinci dalga operasyon! 26 şüpheliye gözaltı kararı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.10.2025 09:05
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘Can Holding’ soruşturmasında yeni operasyon düzenlendi. Aralarında daha önce ev hapsi kararı verilen Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 26 şüpheli gözaltına alındı. Detayları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Can Holding’e ikinci dalga operasyon! 26 şüpheliye gözaltı kararı
TBMM’de mandacı tartışması!
TBMM'de mandacı tartışması!
Yunan muhalefeti: Erdoğan’ın arkasında dekor olduk
Yunan muhalefeti: Erdoğan'ın arkasında dekor olduk
Don Vito operasyonun perde arakası!
Don Vito operasyonun perde arakası!
Can Holding’e ikinci dalga operasyon!
Can Holding'e ikinci dalga operasyon!
AFAD Gazze’ye 81 personel gönderecek
AFAD Gazze'ye 81 personel gönderecek
Bakan Fidan ABD’li mevkidaşı Rubio ile görüştü!
Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü!
Netanyahu çevreye korku yaymaya çalışıyor
"Netanyahu çevreye korku yaymaya çalışıyor"
Uzman isim ilk kez açıkladı: 17 elementin 17’si de Türkiye’de var!
Uzman isim ilk kez açıkladı: 17 elementin 17'si de Türkiye'de var!
Türkiye sahada ve masada devrede
Türkiye sahada ve masada devrede
Emine Erdoğan: Krizlerin çözümünde kadın eline ihtiyaç var!
Emine Erdoğan: Krizlerin çözümünde kadın eline ihtiyaç var!
SDG’nin Suriye ile bütünleşmesi en kısa zamanda gerçekleşmeli
"SDG’nin Suriye ile bütünleşmesi en kısa zamanda gerçekleşmeli"
Nadir elementler hangi alanda kullanılacak?
Nadir elementler hangi alanda kullanılacak?
Daha Fazla Video Göster