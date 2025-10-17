Can Holding’e ikinci dalga operasyon! 26 şüpheliye gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘Can Holding’ soruşturmasında yeni operasyon düzenlendi. Aralarında daha önce ev hapsi kararı verilen Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 26 şüpheli gözaltına alındı. Detayları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı.

