Haberler Gündem Videoları Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can yakalandı!
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2025 09:25
Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında aranan yönetim kurulu başkanı kemal can yakalanarak, gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce holdingin 5 yöneticisi tutuklanmıştı.
Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can yakalandı!
