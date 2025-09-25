Beyaz Saray’da Erdoğan-Trump zirvesi! Gündem neler var?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile saat 18'de bir araya gelecek. Görüşmeye saatler kaldı. 6 yıl sonra gerçekleşecek görüşmede kritik başlıklar var. Notları A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN