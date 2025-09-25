25 Eylül 2025, Perşembe

Beyaz Saray'da Başkan Erdoğan-Donald Trump zirvesi
Beyaz Saray’da Başkan Erdoğan-Donald Trump zirvesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2025 16:11
Güncelleme:25.09.2025 16:32
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile saat 18'de bir araya gelecek. Görüşmeye saatler kaldı. 6 yıl sonra gerçekleşecek görüşmede kritik başlıklar var. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz Washington'dan detayları aktardı.
