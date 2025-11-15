15 Kasım 2025, Cumartesi

Haberler Gündem Videoları Bayraktar TB3’ten dünya havacılık tarihinde tarihi başarı: 3’te 3 tam isabet
Bayraktar TB3’ten dünya havacılık tarihinde tarihi başarı: 3’te 3 tam isabet

Giriş: 15.11.2025 13:02
Dünya havacılık tarihinde bir ilke daha! Kısa pistli gemiden kalkış-iniş yapabilen Bayraktar TB3, ROKETSAN’ın geliştirdiği MAM-L IIR akıllı mühimmat ile gerçekleştirilen 3 ayrı atışta hedefleri tam isabetle vurdu. Test görüntülerini Selçuk Bayraktar sosyal medyadan paylaştı; ROKETSAN Genel Müdürü Murat Ekinci, “MAM-L IIR her zaman göreve hazır” mesajı verdi.
