Bayraktar TB3’ten dünya havacılık tarihinde tarihi başarı: 3’te 3 tam isabet

Dünya havacılık tarihinde bir ilke daha! Kısa pistli gemiden kalkış-iniş yapabilen Bayraktar TB3, ROKETSAN’ın geliştirdiği MAM-L IIR akıllı mühimmat ile gerçekleştirilen 3 ayrı atışta hedefleri tam isabetle vurdu. Test görüntülerini Selçuk Bayraktar sosyal medyadan paylaştı; ROKETSAN Genel Müdürü Murat Ekinci, “MAM-L IIR her zaman göreve hazır” mesajı verdi.

