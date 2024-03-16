Başkent’in Gökkuşağı Tepeleri! 10 milyon yıl önce oluştu

Ankara'nın Nallıhan ilçesine gideceğiz şimdi. 10 milyon yıl önce oluşan ve "Gökkuşağı Tepeleri" olarak bilinen renkli tepeler görenleri kendine hayran bırakıyor. O tepeler havadan görüntülendi.

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