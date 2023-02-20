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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli deprem bölgesinde!

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Giriş: 20.02.2023 15:35
Güncelleme:20.02.2023 15:35
6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen asrın felaketi 11 ilde büyük yıkıma yol açarken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.
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