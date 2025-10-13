13 Ekim 2025, Pazartesi

Başkan Erdoğan’ın uçağı pisti neden pas geçti?

Başkan Erdoğan’ın uçağı pisti neden pas geçti?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.10.2025 15:13
Güncelleme:13.10.2025 16:13
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'a gitti. Başkan Erdoğan'ın havada olduğu esnada İsrail'in katil başbakanı Netanyahu'nun da zirveye katılacağı belirtildi. Bu gelişme üzerine Başkan Erdoğan'ın pilotlara talimat vererek Mısır'a inmemeyi ve pisti pas geçmelerini söylediği iddia edildi. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali ve gazeteci Hilal Kaplan, A Haber canlı yayınında yaşananları anlattı.
Başkan Erdoğan’ın uçağı pisti neden pas geçti?
