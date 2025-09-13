Başkan Erdoğan’ın Başdanışmanı Kılıç’a veda!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç’ın Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Erdoğan, Kılıç’ın devlet ve millet yolunda verdiği hizmetleri hatırlatarak, dava arkadaşını dualarla uğurladı. Törende devlet erkanı, ailesi ve sevenleri de hazır bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN