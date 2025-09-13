13 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan'ın Başdanışmanı Kılıç'a veda!
Başkan Erdoğan’ın Başdanışmanı Kılıç’a veda!

Başkan Erdoğan'ın Başdanışmanı Kılıç'a veda!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.09.2025 17:23
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç’ın Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Erdoğan, Kılıç’ın devlet ve millet yolunda verdiği hizmetleri hatırlatarak, dava arkadaşını dualarla uğurladı. Törende devlet erkanı, ailesi ve sevenleri de hazır bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’ın Başdanışmanı Kılıç’a veda!
Başkan Erdoğan’ın Başdanışmanı Kılıç’a veda!
Başkan Erdoğan'ın Başdanışmanı Kılıç'a veda!
Suriye’de barış nasıl sağlanacak?
Suriye'de barış nasıl sağlanacak?
Özgür Özel’e Manavgat sorusu: Görüntüye ne diyecek?
Özgür Özel'e Manavgat sorusu: Görüntüye ne diyecek?
Muhalefet 3K girdabında kıvranıyor
"Muhalefet 3K girdabında kıvranıyor"
Başkan Erdoğan Terörsüz Türkiye mesajı
Başkan Erdoğan Terörsüz Türkiye mesajı
Bize ömür biçenler tarih olup gittiler
"Bize ömür biçenler tarih olup gittiler"
AK Parti’ye geçen Gürzel’den ilk açıklama!
AK Parti’ye geçen Gürzel'den ilk açıklama!
Saflarımızı sıklaştırıp genişletiyoruz
"Saflarımızı sıklaştırıp genişletiyoruz"
Başkan Erdoğan’dan Togg paylaşımı!
Başkan Erdoğan'dan Togg paylaşımı!
AVM’lerde otopark ücreti tartışması!
AVM'lerde otopark ücreti tartışması!
Akdeniz’de dev tatbikat!
Akdeniz'de dev tatbikat!
Başkan Erdoğan’dan Hamdi Kılıç için taziye mesajı
Başkan Erdoğan’dan Hamdi Kılıç için taziye mesajı
Daha Fazla Video Göster