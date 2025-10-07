Başkan Erdoğan’dan net mesaj: İsrail’in saldırıları bölge istikrarına tehdit

07 Ekim 2025, Salı

Giriş: 07.10.2025 13:28
Güncelleme:07.10.2025 13:28
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’da düzenlenen 12. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Gazze'de 66 bin masumun hayatına mâl olan katliamların durması yönünde son günlerde yaşanan gelişmeler memnuniyet vericidir. Biz, ancak Filistin halkının uluslararası meşruiyet ve hukuktan kaynaklanan hakları temelinde iki devletli bir çözümün kalıcı ve adil barışa kapı açacağına inanıyoruz. Bu yönde de çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. İsrail'in saldırıları bölge istikrarına tehdit oluşturuyor." dedi.
