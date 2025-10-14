14 Ekim 2025, Salı

Başkan Erdoğan’dan Mısır’daki Gazze zirvesi sonrası uçakta flaş mesajlar

Giriş: 14.10.2025 12:34
Mısır'ın Şarm el Şeyh kentinde düzenlenen Gazze zirvesine katılan Başkan Erdoğan, burada önemli temaslarda bulunurken; dönüş yolunda uçakta genel bir değerlendirmede bulundu. Genel değerlendirmesinin yanı sıra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtlayan Başkan Erdoğan, dikkat çeken mesajlar verdi. Gazze'de bulunacak görev gücünde Türk askerlerinin yer alıp almayacağı ile ilgili soruya cevap veren Erdoğan, "Görev gücünün yapısına dair değerlendirmeler şu anda devam ediyor." dedi. Mısır'daki 4'lü imza ile ilgili de konuşan Erdoğan, "Attığımız bu imzalar sıradan değil." ifadesini kullandı. İsrail'in ateşkesi bozması durumunda neler yapılabileceği ile ilgili de değerlendirme yapan Başkan Erdoğan, bu işin bir numaralı takipçisinin ABD Başkanı Donald Trump olacağına dikkat çekti. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
