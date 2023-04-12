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Başkan Erdoğan’dan gençlere müjde! Telefon ve bilgisayara vergi muafiyeti 10 GB internet

A Haber
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Giriş: 12.04.2023 10:26
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladığı Ankara Arena Spor Salonu’nda milyonlarca kişiyi ilgilendiren müjdeleri de tek tek sıraladı. Üniversiteli öğrencilerine cep telefonu ve bilgisayar alımında vergi muafiyeti getireceklerini duyurdu. Gençlere aylık 10 GB'de internet vereceklerini anlattı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
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