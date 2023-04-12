12 Nisan 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan’dan gençlere müjde! Telefon ve bilgisayara vergi muafiyeti 10 GB internet
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladığı Ankara Arena Spor Salonu’nda milyonlarca kişiyi ilgilendiren müjdeleri de tek tek sıraladı. Üniversiteli öğrencilerine cep telefonu ve bilgisayar alımında vergi muafiyeti getireceklerini duyurdu. Gençlere aylık 10 GB'de internet vereceklerini anlattı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.