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Başkan Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Vatandaşımızı bugüne kadar enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyiz

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Giriş: 02.12.2023 14:18
Güncelleme:02.12.2023 14:19
Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği asgari ücret zammıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, "Vatandaşımızı bugüne kadar enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyiz" mesajını verdi. Geçtiğimiz yılların aksine asgari ücrete bu yıl içerisinde bir kez zam yapılacağını ifade eden Erdoğan, "Bir kez verilecek zamla bu iş biter. Bunun da sorumlusu birinci derecede Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan'dır" dedi.
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