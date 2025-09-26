Başkan Erdoğan’dan ABD dönüşü kritik mesajlar! Trump görüşmesi, BMGK’da İsrail’e tepkiler, Gazze ve Filistin meselesi...

26 Eylül 2025, Cuma

26.09.2025
Bakan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu ve Trump görüşmesi için gittiği ABD'den dönüşte uçakta ziyaretiyle ilgili genel bir değerlendirmede bulundu. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Başkan Erdoğan, Trump ile görüşmesiyle ilgili olarak "Washington'dan memnun ayrılıyoruz." dedi. Gazze konusunda Trump ile yaptığı görüşmeye değinen Erdoğan, "Gazze ve Filistin'de önce ateşkes sonra kalıcı barış konusunda anlayış birliği oluştu." ifadesini kullandı. Erdoğan; BM'de İsrail'in yalnızlaşmasıyla ilgili olarak ise "İsrail zulmüyle, işlediği insanlık suçlarıyla artık yalnızlaşmaya başladı." dedi. İngiltere ve Fransa gibi ülkelerin Filistin'i tanımasının değerli olduğuna dikkat çeken Başkan Erdoğan; "Zulmün karşısında tarafsız kalmak, aslında zalimi cesaretlendirir." yorumunu yaptı.
