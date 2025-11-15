15 Kasım 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan: "Millete hizmet etmekten başka gayemiz yok"
Başkan Erdoğan: Millete hizmet etmekten başka gayemiz yok

Başkan Erdoğan: "Millete hizmet etmekten başka gayemiz yok"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.11.2025 17:35
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman’da düzenlenen 350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi ve Anahtar Teslim Töreninde konuştu. “Biz yaraları sarmanın, taş üstüne taş koymanın, ülkemize eser kazandırmanın peşindeyiz. Millete hizmet etmekten başka hiçbir gayemiz yoktur” diyen Erdoğan, 350 bininci afet konutunun hak sahiplerine teslim edildiğini açıkladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan: Millete hizmet etmekten başka gayemiz yok
Ana muhalefetin genel başkanı yalan makinesi mi?
"Ana muhalefetin genel başkanı yalan makinesi mi?"
Bol keseden atıp tutanları şimdi ne gören var ne duyan
"Bol keseden atıp tutanları şimdi ne gören var ne duyan"
Millete hizmet etmekten başka gayemiz yok
"Millete hizmet etmekten başka gayemiz yok"
Başkan Erdoğan’dan 500 bin sosyal konut mesajı!
Başkan Erdoğan'dan 500 bin sosyal konut mesajı!
Bakan Kurum’dan muhalefete yanıt: Devlet burada
Bakan Kurum'dan muhalefete yanıt: Devlet burada
Soruşturmada gözaltı sayısı 7 | AFAD’dan KBRN incelemesi
Soruşturmada gözaltı sayısı 7 | AFAD’dan KBRN incelemesi
Başkan Erdoğan 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu
Başkan Erdoğan 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman’da
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman’da
Mezopotamya’nın kucağındaki ülke: Irak!
Mezopotamya’nın kucağındaki ülke: Irak!
A Haber deprem bölgesinde teslim edilen dairede!
A Haber deprem bölgesinde teslim edilen dairede!
A Haber Sındırgı’daki fay kırığını görüntüledi
A Haber Sındırgı'daki fay kırığını görüntüledi
Kripto şirketine dolandırıcılık operasyonu!
Kripto şirketine dolandırıcılık operasyonu!
Daha Fazla Video Göster