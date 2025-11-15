15 Kasım 2025, Cumartesi
Başkan Erdoğan: "Millete hizmet etmekten başka gayemiz yok"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman’da düzenlenen 350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi ve Anahtar Teslim Töreninde konuştu. “Biz yaraları sarmanın, taş üstüne taş koymanın, ülkemize eser kazandırmanın peşindeyiz. Millete hizmet etmekten başka hiçbir gayemiz yoktur” diyen Erdoğan, 350 bininci afet konutunun hak sahiplerine teslim edildiğini açıkladı.