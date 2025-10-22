Başkan Erdoğan Körfez turunda! İki ülke arasında 4 anlaşma imzalandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın üç günlük Körfez turu dün başladı. İlk durağı Kuveyt olan ziyarette, Gazze ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler gündemin ana başlıkları arasında yer aldı. Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında 4 önemli anlaşma imzalandı. Başkan Erdoğan, dostluk ve iş birliğinin sembolü olarak Kuveyt Emiri’ne TOGG hediye etti. Programın ardından Erdoğan, Körfez turunun ikinci durağı olan Katar’a geçti.

