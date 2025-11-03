Başkan Erdoğan: KKTC’yi asla yalnız bırakmayacağız

03 Kasım 2025, Pazartesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Bugün ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen kardeşlerimizde aramızda. Kendilerine tüm kalbimle hoş geldiniz diyorum. Kıbrıs Türk Halkı İslam dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır. Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimiz baskılara boyun eğmediler. Egemen eşitliklerini tartışma konusu yapmadılar. Bölgemizde oynan emperyalist oyunda Kıbrıs adasının da menüye eklendiğine dair güçlü sinyaller alıyoruz. KKTC’yi asla yalnız bırakmayacağız. Haklı davalarında yanlarında olacağız. Teşkilatımızın Kıbrıs Türk halkıyla dayanışmasını daha da artırmasını bu bakımdan önemli görüyorum.” sözlerini kullandı.
