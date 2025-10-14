Başkan Erdoğan: İsrail verdiği sözleri tutmalı

Mısır'ın Şarm el Şeyh kentinde düzenlenen Gazze zirvesine katılan Başkan Erdoğan, burada önemli temaslarda bulunurken; dönüş yolunda uçakta genel bir değerlendirmede bulundu. Genel değerlendirmesinin yanı sıra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtlayan Başkan Erdoğan, dikkat çeken mesajlar verdi. Gazze'de bulunacak görev gücünde Türk askerlerinin yer alıp almayacağı ile ilgili soruya cevap veren Erdoğan, "Görev gücünün yapısına dair değerlendirmeler şu anda devam ediyor." dedi. Uçakta bulunan A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali detayları A Haber canlı yayınında anlattı.

