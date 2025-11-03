03 Kasım 2025, Pazartesi

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan: Gazze’de son asrın en vahşi soykırımı yaşandı
Başkan Erdoğan: Gazze’de son asrın en vahşi soykırımı yaşandı

Başkan Erdoğan: Gazze’de son asrın en vahşi soykırımı yaşandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.11.2025 11:38
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Biliyorsunuz Gazze geçtiğimiz iki yıl boyunca son asrın en vahşi en barbar soykırımlarından birine sahne oldu. Çoğu çocuk ve kadın 70 binden fazla Filistinli İsrail işgal güçlerinin katliamına maruz kaldı. Hamas'ın anlaşmaya riayet konusunda oldukça kararlı olduğu görülüyor. Ancak İsrail'in bu konudaki sicilinin kötü olduğunu biliyoruz.” şeklinde konuştu.
