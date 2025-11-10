Başkan Erdoğan: Bizden sonraki nesiller Türkiye’yi zirvelere taşıyacaklar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Aydınlık yarınlarımızın teminatı olan ahlaklı, çalışkan, özgüven sahibi milyonlarca genç yetiştirdik. Daha uzun yıllar Türkiye için çalışacağız. Ülkemizi her alanda hedefleriyle buluşturacağız. Milletimiz bizi çok iyi anlıyor. Bizi anlamayanlar inanıyorum er ya da geç bizi daha iyi anlayacaklar. Ülkemizi nereden nereye getirdiğimizi daha net görecekler. Bizden sonraki nesiller açtığımız bu yolda Türkiye'yi zirvelere taşıyacaklar.” şeklinde konuştu

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN