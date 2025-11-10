10 Kasım 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan: Bizden sonraki nesiller Türkiye'yi zirvelere taşıyacaklar
Başkan Erdoğan: Bizden sonraki nesiller Türkiye’yi zirvelere taşıyacaklar

Başkan Erdoğan: Bizden sonraki nesiller Türkiye'yi zirvelere taşıyacaklar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.11.2025 12:15
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Aydınlık yarınlarımızın teminatı olan ahlaklı, çalışkan, özgüven sahibi milyonlarca genç yetiştirdik. Daha uzun yıllar Türkiye için çalışacağız. Ülkemizi her alanda hedefleriyle buluşturacağız. Milletimiz bizi çok iyi anlıyor. Bizi anlamayanlar inanıyorum er ya da geç bizi daha iyi anlayacaklar. Ülkemizi nereden nereye getirdiğimizi daha net görecekler. Bizden sonraki nesiller açtığımız bu yolda Türkiye'yi zirvelere taşıyacaklar.” şeklinde konuştu
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan: Bizden sonraki nesiller Türkiye’yi zirvelere taşıyacaklar
Yeni nesiller Türkiye’yi zirvelere taşıyacaklar
"Yeni nesiller Türkiye'yi zirvelere taşıyacaklar"
Yılda 7 milyar dolar savunma ihracatı yapıyoruz
"Yılda 7 milyar dolar savunma ihracatı yapıyoruz"
Atatürk’e yönelik hakaretlere karşıyız
"Atatürk’e yönelik hakaretlere karşıyız"
Kurultay davasında istinaf yolu açıldı
Kurultay davasında istinaf yolu açıldı
Aramızda sıkıntı yok mesajı
"Aramızda sıkıntı yok" mesajı
500 bin sosyal konut başvurusu başladı
500 bin sosyal konut başvurusu başladı
Devlet erkanı Anıtkabir’de
Devlet erkanı Anıtkabir’de
Yüzyılın konut projesine başvurular başlıyor
Yüzyılın konut projesine başvurular başlıyor
Özgür Özel’den dost kıyağı!
Özgür Özel'den dost kıyağı!
İttifak açıklaması: Herhangi bir sıkıntı yok
İttifak açıklaması: Herhangi bir sıkıntı yok
Uzmanlar uyarıyor: Artçı sarsıntıları hafife almayın
Uzmanlar uyarıyor: Artçı sarsıntıları hafife almayın
Türkiye’den katil Netanyahu’ya yakalama kararı!
Türkiye’den katil Netanyahu’ya yakalama kararı!
Daha Fazla Video Göster