Başkan Erdoğan: Atatürk’e yönelik hakaretlere karşıyız

Atatürk'ün Vefatının 87. Yılı Anma Töreni'nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Cumhuriyetimizi yüceltmek adına şanlı tarihimizi yok sayanlar ile 102 yıllık Cumhuriyet tecrübesini önemsizleştirmeye çalışanlar aynı amaca hizmet ediyor. Sosyal medyanın köpürttüğü toplumsal gerilimden beslenen, en büyük mağduru ise Atatürk, hatıraları ve eserleri olmaktadır. Medya, sosyal medya ve siyasette Atatürk maskesi takarak milletin değerlerini zedeleyenlere karşıyız.Eli sopalı düşünce özgürlüğü olmaz. Bizi bir arada tutan çimentomuzdur. Bunların örselenmesine tolerans gösteremeyiz.” dedi.

