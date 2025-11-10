10 Kasım 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan: Atatürk’e yönelik hakaretlere karşıyız
Başkan Erdoğan: Atatürk’e yönelik hakaretlere karşıyız

Başkan Erdoğan: Atatürk’e yönelik hakaretlere karşıyız

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.11.2025 12:03
Atatürk'ün Vefatının 87. Yılı Anma Töreni'nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Cumhuriyetimizi yüceltmek adına şanlı tarihimizi yok sayanlar ile 102 yıllık Cumhuriyet tecrübesini önemsizleştirmeye çalışanlar aynı amaca hizmet ediyor. Sosyal medyanın köpürttüğü toplumsal gerilimden beslenen, en büyük mağduru ise Atatürk, hatıraları ve eserleri olmaktadır. Medya, sosyal medya ve siyasette Atatürk maskesi takarak milletin değerlerini zedeleyenlere karşıyız.Eli sopalı düşünce özgürlüğü olmaz. Bizi bir arada tutan çimentomuzdur. Bunların örselenmesine tolerans gösteremeyiz.” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan: Atatürk’e yönelik hakaretlere karşıyız
Atatürk’e yönelik hakaretlere karşıyız
"Atatürk’e yönelik hakaretlere karşıyız"
Kurultay davasında istinaf yolu açıldı
Kurultay davasında istinaf yolu açıldı
Aramızda sıkıntı yok mesajı
"Aramızda sıkıntı yok" mesajı
500 bin sosyal konut başvurusu başladı
500 bin sosyal konut başvurusu başladı
Devlet erkanı Anıtkabir’de
Devlet erkanı Anıtkabir’de
Yüzyılın konut projesine başvurular başlıyor
Yüzyılın konut projesine başvurular başlıyor
Özgür Özel’den dost kıyağı!
Özgür Özel'den dost kıyağı!
İttifak açıklaması: Herhangi bir sıkıntı yok
İttifak açıklaması: Herhangi bir sıkıntı yok
Uzmanlar uyarıyor: Artçı sarsıntıları hafife almayın
Uzmanlar uyarıyor: Artçı sarsıntıları hafife almayın
Türkiye’den katil Netanyahu’ya yakalama kararı!
Türkiye’den katil Netanyahu’ya yakalama kararı!
TBMM’nin gündemi yeni haftada da yoğun
TBMM'nin gündemi yeni haftada da yoğun
Kan gölüne dönen Gazze nasıl ayağa kalkacak?
Kan gölüne dönen Gazze nasıl ayağa kalkacak?
Daha Fazla Video Göster