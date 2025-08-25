Başkan Erdoğan Ahlat’ta: Buradaki eserler tarihimizin şahididir!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Mesire Alanı'nda Ahlat Etkinlik Alanı Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Ahlat'ın Kızılelma'nın anahtarı olduğunu vurgularken; 'Buradaki mezarlar, kümbetler, abideler yalnızca birer kültür varlığı değil; bu topraklardaki 1000 yıllık mevcudiyetimizin eserleridir.' dedi. Başkan Erdoğan ayrıca Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili de konuşurken; 'Türk, Kürt, Arap hep birlik ve beraberlik içinde olacağız. Artık son düzlükteyiz.' dedi.

