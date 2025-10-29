Başkan Erdoğan: 102 yıl öncesine göre çok farklı noktadayız!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki 29 Ekim Özel Programı’nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin son yüzyıldaki büyük dönüşümüne dikkat çekti. Erdoğan, “Allah’a şükür, bugün 102 yıl öncesine göre çok farklı bir noktadayız. Cumhuriyeti salonlara ve gardıroplara indirgemeye çalışan slogan cumhuriyetçilerine aldırmadan, Cumhuriyete asıl hizmetin eser ve hizmetle olacağını 81 vilayetimize kazandırdığımız devasa yatırımlarla ortaya koyuyoruz.” dedi.

