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Başakşehir-Kayaşehir metrosu açıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.04.2023 18:25
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kayaşehir Metro İstasyonu'nda, Başakşehir-Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi ile Kayaşehir mMtro Hattı Açılış Törenine katıldı. Metro hattını 24 ayda bitirildiğini söyleyen Başkan Erdoğan "İstanbul'u birilerinin ihtiraslarına kurban edemeyiz. "dedi.
Başakşehir-Kayaşehir metrosu açıldı
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