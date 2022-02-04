Başak Cengiz cinayetinde bilirkişi raporu ortaya çıktı! Başak Cengiz, samuray kılıçlı katili Can Göktuğ Boz ile göz göze gelmiş

Ataşehir'de Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcı ile vahşice katlettiği Başak Cengiz'in ölüme ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı. Yürekleri sızlatan raporun detayları ortaya çıktı. Rapora göre Cengiz, karşı kaldırımında yürüyen Boz'un kendisini takip ettiğinden şüphelenerek durup onun bulunduğu alana doğru dikkatle baktı. Yani maktul katiliyle göz göze geldi ancak bundan habersizdi.