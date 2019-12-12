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12.12.2019

Balıkesir'deki son depremler İstanbul ve İzmir'i tetikler mi? Uzman isim anlattı |Video

Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Şükrü Ersoy, Balıkesir'de art arda yaşanan son depremlerle ilgili konuştu. Ersoy, İstabul ve İzmir'de de hissedilen depremler için yeni bir fay hattında yaşanmış bir deprem dedi. Bu yaşanan depremlerin olası büyük İstanbul depremini tetiklemesinin mümkün olmadığını ifade etti. Girit'te yaşanan depremle ilgili ise korkutan açıklamalarda bulundu. Ersoy, 4-5 şiddetindeki depremlerin olası büyük depremleri etkileme riskini ortadan kaldırmayacağını sadece ufak bir enerji boşalımı yaşanacağını söyledi. Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Şükrü Ersoy, Balıkesir'de art arda yaşanan son depremlerle ilgili konuştu. Ersoy, İstabul ve İzmir'de de hissedilen depremler için yeni bir fay hattında yaşanmış bir deprem dedi. Bu yaşanan depremlerin olası büyük İstanbul depremini tetiklemesinin mümkün olmadığını ifade etti. Girit'te yaşanan depremle ilgili ise korkutan açıklamalarda bulundu. Ersoy, 4-5 şiddetindeki depremlerin olası büyük depremleri etkileme riskini ortadan kaldırmayacağını sadece ufak bir enerji boşalımı yaşanacağını söyledi.

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