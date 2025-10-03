03 Ekim 2025, Cuma

Ayşe Barım'a yeniden tutuklama kararı!
Ayşe Barım’a yeniden tutuklama kararı!

Ayşe Barım'a yeniden tutuklama kararı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2025 10:07
Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan ve mahkemece serbest bırakılan Ayşe Barım'ın tahliyesine savcılık itiraz etti. Ayşe Barım için yeniden tutuklama kararı verildi.
