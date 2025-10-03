Ayşe Barım’a yeniden tutuklama kararı!

Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan ve mahkemece serbest bırakılan Ayşe Barım'ın tahliyesine savcılık itiraz etti. Ayşe Barım için yeniden tutuklama kararı verildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN