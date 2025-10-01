01 Ekim 2025, Çarşamba

Ayşe Barım ikinci kez hakim karşısında! Ayşe Barım için 30 yıl hapis istemi

Giriş: 01.10.2025 11:06
Gezi soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım hakim karşısına çıkıyor. Duruşmayı takip eden A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan detayları aktardı.
