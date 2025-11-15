Aynı otelde kalan 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı!

15 Kasım 2025, Cumartesi

Giriş: 15.11.2025 13:33
İstanbul’da gıda zehirlenmesi faciasında endişe büyüyor! Böcek ailesinin hayatını kaybettiği otelde, İtalyan ve Faslı 2 turist daha zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan turistlerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olay yerinden sıcak gelişmeleri A Haber Muhabiri Kübra Kılıç Tepeci aktardı.
