Aynı otelde kalan 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı!

İstanbul’da gıda zehirlenmesi faciasında endişe büyüyor! Böcek ailesinin hayatını kaybettiği otelde, İtalyan ve Faslı 2 turist daha zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan turistlerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olay yerinden sıcak gelişmeleri A Haber Muhabiri Kübra Kılıç Tepeci aktardı.

